Колонны техники, 3 самолета, 2 вертолета: Воздушные силы Украины продолжают уничтожать противника

Украинские зенитные ракетные 2 марта подразделения уничтожили три вражеских самолета и два вертолета российских оккупантов.

Оккупанты продолжают нести потери от ударов авиации и зенитно-ракетных войск Украины.

Об этом информирует Генштаб ВС Украины.

Так, 2 марта экипажи боевых самолетов Су-24м и Су-25 осуществляли авиационную поддержку подразделений Сухопутных войск ВСУ, уничтожая колонны военной техники и живой силы россиян в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

В течение суток зенитные ракетные подразделения уничтожили три вражеских самолета и два вертолета российских оккупантов.