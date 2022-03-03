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Колонны техники, 3 самолета, 2 вертолета: Воздушные силы Украины продолжают уничтожать противника

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© Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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Украинские зенитные ракетные 2 марта подразделения уничтожили три вражеских самолета и два вертолета российских оккупантов.

Оккупанты продолжают нести потери от ударов авиации и зенитно-ракетных войск Украины.

Об этом информирует Генштаб ВС Украины.

Так, 2 марта экипажи боевых самолетов Су-24м и Су-25 осуществляли авиационную поддержку подразделений Сухопутных войск ВСУ, уничтожая колонны военной техники и живой силы россиян в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

В течение суток зенитные ракетные подразделения уничтожили три вражеских самолета и два вертолета российских оккупантов.

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