Колоссальные потери: ISW оценили "успехи" оккупантов вблизи Бахмута и Угледара

По всему участку Донецкого направления ситуация неравномерная и напряженная.

Аналитики из Института изучения войны заявили, что на Донецком направлении российские оккупанты имеют колоссальные потери.



Об этом говорится в отчете, опубликованном сегодня, 4 ноября.

"Российские войска преждевременно направили недостаточную концентрацию мобилизованного личного состава на наступательные атаки вблизи Бахмута и Угледара Донецкой области, тратя запас мобилизованного личного состава на незначительные достижения в сторону оперативно незначимых населенных пунктов", – заявили в ISW.



Ранее член комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин заявил, что на Донецком направлении оккупанты отступают очень медленно. В некоторых местах идут позиционные бои.

Генштаб сообщил, что оккупанты пытаются вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны по отдельным направлениям. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", – говорится в сообщении.

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