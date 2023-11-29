Колоссальные потери оккупантов под Авдеевкой: эксперт об изменении тактики россиян

Оккупанты вынуждены наступать малыми штурмовыми группами под Авдеевкой из-за колоссальных потерь.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Если говорить о том, что сейчас происходит с россиянами под Авдеевкой, то не совсем корректно было бы говорить, что они там меняют тактику и т.д. В частности, что в начале наступления они наступали колоннами бронетехники, а сейчас все сужается к штурмовым группам. Все совсем по-другому”, – говорит эксперт.

По его словам, подразделения кафиров просто стираются под Авдеевкой: "Оккупанты начали наступать усиленными батальонами, а теперь эти батальоны стерлись до уровня штурмовых групп, которые действительно могут поддерживать непрерывность наступления", — пояснил Киричевский.

Эксперт отметил потребности ВСУ для того, чтобы снизить огневое влияние врага на наши войска: “Эти штурмовые группы оккупантов имеют высокий уровень поддержки артиллерии и авиации. Поэтому, как бы это банально сейчас не прозвучало, впрочем, нам бы сейчас очень помогли бы F-16 для того, чтобы россияне меньше сбрасывали управляемых авиабомб на Авдеевку”.

“Это значительно снизило бы огненное влияние на наши войска. Нам также и не хватает крупнокалиберной артиллерии, ведь тюльпанов у россиян, к сожалению, слишком много», — добавил Киричевски.

Напомним, российские войска продолжают свою третью попытку захватить Авдеевку в Донецкой области и под городом продолжаются ожесточенные бои. Однако оккупанты пока не дошли ни до коксохимического завода, ни до промзоны. ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации вокруг Авдеевки, и о третьей попытке врага захватить город.

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