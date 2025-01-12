Колоссальные потери: в ISW проанализировали участие войск КНДР в войне против Украины

Украинские ударные БПЛА наносят большие потери войскам КНДР, которые воюют против Украины вместе с российскими захватчиками, несмотря на это северокорейцы разворачивают крупные штурмовые группы. Это может повлиять на уроки, которые вынесет командование войсками КНДР по боевым действиям.

Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны ( ISW ).

В отчете указывается, что в отличие от россиян, производящих атаки малыми группами, войска КНДР применяют во время атак на позиции ВСУ большое количество штурмовиков, действующих под прикрытием российской артиллерии и беспилотников.

Кроме того, сообщается, что войска КНДР продолжают продвигаться, поры удары украинских беспилотников по личному составу. Российские военные следят за наступлением северокорейцев, чтобы фиксировать достижения. В свою очередь, украинские военные говорят, что плохая связь между россиянами и северокорейцами не позволяет быстро закрепляться на новых позициях.

В ВСУ говорят, что северокорейские силы штурмуют группами по 400 — 500 человек, а их общее количество превышает в шесть раз количество украинских военных.

Через некоторое время украинские военные отступили после 8 часов боя, поскольку у них закончились боеприпасы, что говорит о том, что представители КНДР рассчитывают не на тактику, а на большее количество личного состава.

Западные официальные лица заявили, что северокорейские войска понесут большие потери и только в конце декабря прошлого года потеряли около 1000 солдат. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 5 января потери войск КНДР убитыми и ранеными составили 3800 человек.

"ISW продолжает оценивать, что способность Северной Кореи усваивать и интегрировать уроки, полученные во время боевых действий вместе с войсками РФ, предположительно значительно ухудшится. Это произойдет, если российское военное командование будет использовать войска КНДР в атаках с высоким уровнем истощения пехоты в аналогичных или больших масштабах, чем это происходит с большинством российского личного состава", — говорится в отчете.

Кроме того, на усвоение уроков военными КНДР негативно повлияет неспособность научиться эффективно противодействовать беспилотным летательным аппаратам ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в МИДе прокомментировали взятие в плен военных из КНДР.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный ВСУ рассказал, как воюют солдаты из Северной Кореи.

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