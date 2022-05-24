Колумбийские специалисты будут обучать украинских солдат: команда уже отправилась в Европу

Колумбийские специалисты будут обучать украинских солдат: команда уже отправилась в Европу

11 военных инженеров армии Колумбии поделятся с украинцами опытом безопасного обезвреживания мин.

Министр обороны Колумбии Диего Молано сообщил, что группа специалистов по разминированию отправилась в Европу, где будет обучать украинских военнослужащих. Учения будут проходить в одной из стран НАТО по соседству с Украиной.

Об этом колумбийский министр написал в своем микроблоге в Twitter.

"11 военных инженеров армии Колумбии будут обучать украинских солдат военному разминированию", — сообщил он.

По словам Молано, колумбийские специалисты "будут находиться в одной из соседних стран, входящих в НАТО".

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По информации агентства Reuters, после почти 60 лет внутреннего конфликта в Колумбии между вооруженными силами, левыми повстанцами, правыми военизированными формированиями и наркокартелями военные саперы этой страны стали одними из крупнейших специалистов в области обезвреживания различных мин и взрывных устройств.

Эксперты из Колумбии, которая недавно стала партнером НАТО, были приглашены для проведения учений Соединенными Штатами.

Once ingenieros militares @Ingenieros_EJC entrenaran a soldados ucranianos en Desminado militar.



Estaran en un país veí membre de la @NATO, capacitando, mejorando técnicas y procedimientos tácticos de Desminado. pic.twitter.com/79GWikV0vt — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) May 23, 2022

Напомним, Эстония также отправила в Украину команду специалистов по разминированию, которая будет постоянно помогать украинским коллегам на ротационной основе.

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