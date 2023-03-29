"Колупались в беспилотнике": названа неожиданная причина взрыва в здании ФСБ в Ростове

Взрыв произошел из-за того, что сотрудники не соблюдали правила безопасности.

Пожар в здании Пограничной службы ФСБ в Ростове, который произошел 14 марта, мог быть вызван неосторожностью сотрудников или взрывом "украинского" дрона.

Об этом информирует издание Baza.

Источники издания сообщают, что руководство ФСБ отчитало своих сотрудников, поскольку осталось неудовлетворенным результатами проверки после взрыва в Ростове. В материале указывается, что взрыв произошел из-за того, что сотрудники не соблюдали правила безопасности, что привело к пожару в здании.

"На данный момент, одна из версий взрыва — неполадки с электропроводкой, повлекшие взрыв горюче-смазочных материалов", — пишут журналисты.

Также проверяется и другая версия, согласно которой пожар произошел из-за взрыва беспилотника. Сообщается, что незадолго до взрыва был обнаружен якобы "украинский" беспилотник, который был доставлен в ФСБ, потому что решили, что он разведывательный. Там сотрудники решили его разобрать, в результате чего произошел взрыв.

"Три сотрудника, разбиравших беспилотник, погибли", — уточняет Baza.

Напомним, ранее сообщалось, что в российском Ростове-на-Дону загорелось здание Управления пограничной службы ФСБ. Перед инцидентом был слышен взрыв.

Позже в ФСБ РФ назвали официальную причину взрыва и пожара, там сказали, что инцидент произошел в результате возгорания горюче-смазочных материалов в гараже.

Взрывы в России: в Ростове горит управление ФСБ

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