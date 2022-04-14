Эти строки артист назвал навеянными "случайным пожаром".

Украинский телеведущий, солист группы The Коля – Коля Серга – написал бранное стихотворение о российском крейсере "Москва".

Так, 13 апреля корабль загорелся после попадания в него украинских ракет. Как написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале, артист прислал ему эти строки и назвал их навеянными "случайным пожаром".

"Москва" спаленная пожаром

Скажи-ка дядя, ведь недаром

"Москва" спаленная пожаром была моллюскам отдана.

Ракеты, пушки боевые

да говорят ещё какие,

теперь во власти Нептуна.

Проколот борт насквозь трезубцем,

матросы в суматохе ссутся,

пугаясь взрывов в тишине.

Толпой бегут в ворота рая,

А Бог им чётко отвечает

Что нах*й это не ко мне!

А за Москвой "победоносец",

уткнёт в песок под морем носик,

драматургично как в кино,

"Калининград" и остальные,

друг с другом тесно, как родные,

украсят филигранно дно.

Затопим злобные корыта,

и море будет вновь открыто,

уйдёт из моря русский яд.

А к лету кончатся замесы,

и станут берега Одессы

столицей дайвинга, друзья!

Напомним, что в среду, 13 апреля, на российском ракетном крейсере "Москва" Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса "Нептун". Несмотря на то, что оккупанты пытались его спасти, из-за шторма и взрыва боеприпасов крейсер перевернулся и начал тонуть.

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