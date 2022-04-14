Эти строки артист назвал навеянными "случайным пожаром".
Украинский телеведущий, солист группы The Коля – Коля Серга – написал бранное стихотворение о российском крейсере "Москва".
Так, 13 апреля корабль загорелся после попадания в него украинских ракет. Как написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале, артист прислал ему эти строки и назвал их навеянными "случайным пожаром".
"Москва" спаленная пожаром
Скажи-ка дядя, ведь недаром
"Москва" спаленная пожаром была моллюскам отдана.
Ракеты, пушки боевые
да говорят ещё какие,
теперь во власти Нептуна.
Проколот борт насквозь трезубцем,
матросы в суматохе ссутся,
пугаясь взрывов в тишине.
Толпой бегут в ворота рая,
А Бог им чётко отвечает
Что нах*й это не ко мне!
А за Москвой "победоносец",
уткнёт в песок под морем носик,
драматургично как в кино,
"Калининград" и остальные,
друг с другом тесно, как родные,
украсят филигранно дно.
Затопим злобные корыта,
и море будет вновь открыто,
уйдёт из моря русский яд.
А к лету кончатся замесы,
и станут берега Одессы
столицей дайвинга, друзья!
Напомним, что в среду, 13 апреля, на российском ракетном крейсере "Москва" Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса "Нептун". Несмотря на то, что оккупанты пытались его спасти, из-за шторма и взрыва боеприпасов крейсер перевернулся и начал тонуть.
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