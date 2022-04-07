Коля Серга рассказал, что его друга расстреляли оккупанты: "Он был в отношениях с Региной Тодоренко"

Коля Серга рассказал, что его друга расстреляли оккупанты: "Он был в отношениях с Региной Тодоренко"

Певец также прокомментировал то, что Тодренко молчит о войне.

Солист группы The Коля, Коля Серга, который ранее вступил в ряды Вооруженных сил Украины, рассказал о своем погибшем друге.

Певец поделился, что его товарища Алика застрелили российские оккупанты в Буче. Он не был военным или в терробороне, захватчики просто убили его.

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"Алик погиб в Буче, был застрелен в затылок. Он не был военным. Он вышел из бомбоубежища 18 марта и больше не вернулся. В процессе освобождения Бучи, в процессе поиска погибших нашли, в частности, и его труп", — рассказал Коля Серга на YouTube-канале "Популярная политика".

Артист говорит, что пытается не падать духом. Впрочем, грустная новость огорчила певца.

В частности, Сергей также рассказал, что Алик когда-то был в романтических отношениях с Региной Тодоренко. Поэтому его возмущает то, что певица продолжает игнорировать войну.

"Сегодняшняя новость с моим другом Аликом… Он был когда-то в романтических отношениях с Региной Тодоренко. И меня это добило. Игнор продолжается", — возмутился Коля.

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Вместе с тем, Серга настаивает, чтобы россияне выходили на митинги, а блогеры начали рассказывать о войне правду. Пока они молчат, военные действия в Украине не прекращаются.

"Я бы хотел, чтобы они выходили. Чтобы людей было больше и больше. Вы видели, как люди выходят на митинги в Херсоне, без оружия в руках. Я хочу, чтобы люди выходили и говорили правду. Я хочу, чтобы блогеры, люди, которым доверяют, чтобы они открывали глаза. Для меня пример Регина Тодоренко. Она из Одессы и имеет 7-ми миллионную аудиторию. Люди видят, что она не реагирует и начинают менее серьезно относиться к происходящему здесь. Она из Одессы, она не говорит об этом", — прокомментировал певец.

Отметим, живущая в РФ Регина Тодоренко ведет себя, будто в Украине нет войны, а российские солдаты не убивают гражданских. Когда еще Instagram был не заблокирован в России, артистка развлекала фанатов и, в частности, демонстрировала свой гардероб.

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