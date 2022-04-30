Коля Серга рассказал, как кто-то подставил майора ВСУ: "Дали в соцсети, что он российский диверсант"

Украинский ведущий и певец Коля Серга, который сейчас служит в Вооруженных силах и защищает Украину в Одессе, рассказал о неприятной ситуации.

По словам Серги, кто-то подставил майора ВСУ, которого артист знает лично. Неизвестные распространили в соцсетях информацию о том, что майор – российский диверсант и его нужно ликвидировать.

Об этом Коля Серга рассказал в эфире "Единого марафона":

"У нас есть майор ВСУ, который выполняет спецзадания. На днях его документы запостили в Facebook с пометкой, что он диверсант, сотрудник российских спецслужб, что его необходимо ликвидировать. Я знаю этого человека", — рассказал Коля.

Серга поделился, что они сразу начали поиски того, кто распространил эту ложную информацию в соцсети.

"Мы его нашли в Одессе. Он согласился встретиться, подошли наши ребята из спецслужб. Оказывается, что этот мужчина получил фотографию военного билета, а также ложное описание в группе своих одноклассников в Viber", — отметил исполнитель.

Они уже записали извинения от мужчины перед майором и сегодня обнародуют его в соцсети:

"Этот пост в Facebook у него получил 9 тысяч репостов за двое суток. 9 тысяч человек умножить на количество аудитории у каждого из них увидело этот документ, запечатлело эту фотографию, имя, фамилию – равняется российский диверсант. То есть оговорили человека", — отметил певец.

Сейчас Серга с товарищами продолжают искать того, кто изначально распространил эту информацию. Артист призвал людей, прежде чем что-либо распространять в соцсетях, тщательно проверить первоисточник и правдивость информации, которой делятся:

"Очень важно отслеживать первоисточник. Очень важно думать, что репостишь. Потому что эти диванные войска наносят на самом деле не меньший вред, чем могли приносить пользу", — добавил Коля.

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