Коля Серга вступил в ряды Вооруженных сил Украины и пристыдил Путина в новой песне

Артист перепел на новый лад композицию "В Одессе вы обычный поц".

Солист группы The Коля, Коля Серга, почти сразу же, как началась война, вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

В эфире телемарафона артист рассказал, что сначала пытался оказывать психологическую помощь людям, которые в этом нуждаются. Но через два дня певец понял, что не может сидеть просто так и вступил в ряды ВСУ.

"Мы с моим скрипачом ехали на концерт в Николаев 23 февраля. Выехали поздно вечером, были некоторые трудности. Поэтому мы не доехали до Николаева и остались в Одессе. Арендовали номер в гостинице. Мы в два ночи заселились, а в пять утра начались звонки от моих друзей и близких, которые информировали о том, что началась война, почти два дня я успокаивал людей, а потом я понял, что я не могу так сидеть здесь, и я позвонил по телефону знакомому и сказал, что я хочу пойти служить, и мой скрипач сказал, что тоже хочет. Мы сели в авто, приехали и больше не возвращались", — рассказал исполнитель.

К слову, певец не только защищает Одесскую область от оккупантов, но и поднимает боевой дух местным и воинам. Когда у него есть свободное время, он дает концерты.

"Мы служим, а днем у нас есть несколько часов свободного времени, и мы в это время играем концерты, чтобы поддержать людей", — добавил Сергей.

Кстати, Коля уже и успел выпустить новую песню, а точнее перепеть на новый лад трек "В Одессе вы обычный поц", в которой он пристыдил Путина. В частности, в композиции есть следующие строки: "А в Одессе вы обычный поц", "А мы его ко дну опустим", "Вам все равно в аду гореть".

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