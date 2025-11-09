Командир 1-го отдельного штурмового полка "Перун" дал неутешительный прогноз по Донбассу

Донецкая область

Россия стремится к полному контролю над Донбассом, президент РФ Владимир Путин якобы требовал сдачу региона для прекращения войны.

Об этом рассказал командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий «Перун» Филатов. 24 Каналу.

Он рассказал, что Россия не может завершить войну, не контролируя весь Донбасс, объясняет Филатов. Эти территории важны для врага, потому что через них проходят источники воды, обеспечивающие Донецкую и Луганскую области.

По его словам, на Донбассе существуют серьезные проблемы с питьевой водой: из-за угольных пластов под землей нормальные водоносные слои отсутствуют, а порода из шахт насыщена металлами, загрязняющими воду. Ее сложно очистить до безопасного уровня, а источников воды недостаточно для населения и предприятий.

Также Филатов рассказал, что самая большая проблема сейчас в Донецке — нехватка питьевой воды. Именно поэтому контроль над всем Донбассом важен для России, чтобы обеспечить оккупированные территории водой.

Кроме того, он сделал акцент на том, что оккупированная часть Запорожской области критически зависит от воды, без которой невозможно ведение сельского хозяйства. Он рассказал, что именно эта зависимость заставляет Россию продолжать войну, потому что если боевые действия прекратятся, население оккупированных территорий потребует улучшения условий жизни, а ресурсов для этого у оккупантов нет.

