Командир 155 ОМБР задержан за самовольное оставление службы и подстрекательство подчиненных

По информации следствия, он приказал своим подчиненным оставить без оружия позиции, а сам также покинул место службы.

Государственное бюро расследований совместно с СБУ задержало старшего лейтенанта 155-й отдельной механизированной бригады, самовольно покинувшего место службы и подстрекавшего своих бойцов к аналогичным действиям.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследования.

По информации следствия, в конце прошлого года командир роты отказался выполнять приказ о передаче подразделения в оперативное подчинение другому военному формированию. Вместо этого он приказал своим подчиненным оставить без оружия позиции, а сам также покинул место службы.

Задержание военнослужащего произошло сегодня на территории Ровенской области. После этого его доставили в Киев, где объявили подозрение по статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 402 ("Неисполнение приказа") и ч. 5 ст. 407 (“Самовольное оставление места службы”).

Санкции этих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Процессуальное руководство по этому делу осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, в начале декабря одна из самых мощных бригад Украины вернулась после учебы из Франции. Однако вокруг 155 механизированной бригады разгорелся большой скандал, связанный с массовым самовольным оставлением части. Кроме того, у военных были проблемы с критически важным оборудованием.