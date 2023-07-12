Командир 47-й бригады отреагировал на заявление Маркуса, а главный сержант роты БПЛА обвинил его в "некомпетентности"

Командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Сак ответил на обвинение главного сержанта "Магуры" Валерия Маркуса по поводу "системного унижения работы сержантского корпуса, непонимания командованием бригады морального духа бойцов и некомпетентности лиц высшего офицерского корпуса бригады".

Об этом Александр Сак написал в Telegram.

"В эти непростые дни я, командир 47 ОМБр, призываю всех отбросить конфликты, оскорбления, противоречия — и приумножить усилия для совместной борьбы. Пусть проблемы сплачивают нас перед упорными боями! Как пальцы сгибаются в один кулак для удара, так мы должны объединиться. Помним свою ответственность перед историей", — говорится в сообщении.

Сак также поблагодарил всех бойцов за смелость, героизм и отвагу, подчеркнув, что "солдаты, сержанты и офицеры бригады продолжают выполнять боевые задания – семь дней в неделю, двадцать четыре часа в сутки".

Однако главный сержант роты ударных БПЛА 47-й ОМБр Рустам Мустафаев обвинил Валерия Маркуса в "некомпетентности". Соответствующее сообщение он опубликовал в Facebook.

Мустафаев возразил "системное унижение сержантского корпуса бригады высшим командованием и непониманием командованием бригады важности морального духа бойцов для качественного выполнения задач"

"О каком моральном духе можно говорить, когда Маркус однажды участвует в штурме, снимает на видео результат ЧУЖЕЙ работы и затем публикует кучу видео, чтобы пропиарить свою личность на крови своих побратымов. Хотя именно он должен заниматься боевой подготовкой бригады и поднимать боевой дух, но полностью провалил этот этап", – заявил Мустафаев.

Главный сержант также обвинил Маркуса в систематическом буллинге пресс-офицера бригады Анастасия Блищик.

"Она, девушка погибшего воина, нашла в себе силы поступить правильно, понимая, чем для нее это обернется. Я надеюсь, что Маркус найдет в себе каплю мужества поступить правильно и публично извиниться перед ней, и мир никогда не увидит видео, где главный сержант бригады угрожает и кричит на госпожу Анастасию", — заявил Рустам Мустафаев.

Напомним, разведка Британии нашла подтверждение версии об устранении Суровикина после бунта Пригожина.

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