Командир "Ахмата" признал существование пленных "кадыровцев" и дал им циничный совет

Командир кадыровского подразделения "Ахмат" Апти Алаудинов признал, что в украинский плен попали его бойцы, но отказывается их обменивать.

Об этом он заявил в воскресенье, 15 сентября, записав видео в Telegram.

Несмотря на распространенный кремлевской пропагандой миф о российской армии, в которой "своих не бросают", Алаудинов сказал, что его не интересуют предложения обмена пленных "кадыровцев".

"Украинцам я говорю: оставьте их себе, они нам не нужны сто лет... Мне совершенно без разницы, что вы с ними сделаете. Я себя в этом случае не считаю ответственным за них", – говорит на видео командир "Ахмата".

При этом Алаудинов подчеркнул, что не уважает сдавшихся в плен и дал им циничный совет: "Встаньте, возьмите что-нибудь — ручку, гвоздь, наброситесь на кого-то и сделайте все для того, чтобы вас убили".

Напомним, в начале операции ВСУ в Курщине командир спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинов уверял, что прорыв границы произошел без сопротивления со стороны "кадыровцев", поскольку многочисленные украинские военные подразделения с бронетехникой "незаметно прошли" мимо опорных пунктов. После этого он долго возражал, что кто-то из его бойцов попал в плен.

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