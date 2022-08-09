Командир "Азова" рассказал, чем россияне могли убить пленных в Оленовке

Для убийства украинских пленных в Оленовке Донецкой области россияне могли использовать реактивные пехотные огнеметы РПО "Шмель", которые быстро выжигают кислород – и человек сгорает за считанные секунды.

Об этом рассказал и.о. командира "Азова" майор Никита Надточий (позывной "Раз-Два") в интервью "Украинской правде".

"Я больше склоняюсь к тому, что просто… был использован "Шмель", так называемый. Он так и функционирует. То есть за секунду полностью выгорает кислород, и человек сгорает за считанные секунды. Я вообще не рассматриваю какие-то другие моменты, которые Россия пыталась в первые дни публиковать и как-то навязывать мнение. Это исключено. Такого просто не может быть. Там видно, что, скорее всего, сработали Шмелями. Просто спланированная акция. Об этом говорит и то, что там не пострадал ни один работник колонии. Такого тоже не может быть", — отметил он.

По словам Надточия, накануне (в четверг, 28 июля – ред.) вечером в 11:30 ему позвонили ребята оттуда и сообщили, что по ним "работают".

Он сразу перезвонил "в определенные органы", которые, возможно, могли бы знать что-то об этой "работе". А те позже перезвонили, сказали, что никто не работал – ни одна из артбригад вообще не получала данные координат для отработки.

"То есть скорее всего, они слышали просто хлопки, взрыв и потом уже видели через окна, что-то где-то горит заревом. Вы видели видео – там рядом стоящие здания, они стоят с окнами. Так не бывает. Взрывная волна от снаряда или от ракеты не оставляет окон, когда здания так рядом находятся", – резюмировал он.

Напомним, российские войска 29 июля обстреляли колонию №120 в оккупированной Оленовке Донецкой области. Там захватчики удерживали в плену украинских военных и гражданских.

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