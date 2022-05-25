Командир "Азова" вышел на связь: где сейчас находятся защитники Мариуполя и в каких условиях

Командир батальона "Азов" Денис Прокопенко вышел на связь с супругой, которой рассказал об условиях, в которых их с военными держат российские оккупанты.
Бойцов полка "Азов", почти три месяца мужественно защищавших украинский Мариуполь на "Азовстали" от оккупантов, удерживают якобы в "удовлетворительных" условиях.
Об этом сообщила изданию The Guardian жена командира полка Дениса Прокопенко, которой смог позвонить по телефону ей на короткий период.
"Он сказал, что у него все хорошо, и спросил, как я. Я слышала из других источников, что условия более или менее удовлетворительные", — сказала она.
По ее словам, пленных кормят, дают воду. В то же время неизвестно, мог ли командир полка свободно говорить во время общения.
"Условия отвечают требованиям, и за этот короткий период они не подверглись насилию. Что будет дальше, мы, конечно, не знаем, но на данный момент есть третьи стороны — ООН и Красный Крест, которые контролируют ситуацию", — сказала Екатерина Прокопенко.
Она добавила, что насколько ей известно, никого из бойцов в РФ не вывозили.
Напомним, 20 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что из "Азовстали" эвакуировали практически всех людей. По данным министерства обороны Великобритании, из "Азовстали" эвакуировали как минимум 1700 защитников Мариуполя, украинские власти не называют количество военных.
Между тем, Международный комитет Красного креста (МККК) заявил, что не будет публиковать данные о выведенных из "Азовстали" украинских военных и информацию об их количестве.
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