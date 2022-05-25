Командир "Азова" вышел на связь: где сейчас находятся защитники Мариуполя и в каких условиях

Командир "Азова" вышел на связь: где сейчас находятся защитники Мариуполя и в каких условиях

Командир батальона "Азов" Денис Прокопенко вышел на связь с супругой, которой рассказал об условиях, в которых их с военными держат российские оккупанты.

Бойцов полка "Азов", почти три месяца мужественно защищавших украинский Мариуполь на "Азовстали" от оккупантов, удерживают якобы в "удовлетворительных" условиях.

Об этом сообщила изданию The Guardian жена командира полка Дениса Прокопенко, которой смог позвонить по телефону ей на короткий период.

"Он сказал, что у него все хорошо, и спросил, как я. Я слышала из других источников, что условия более или менее удовлетворительные", — сказала она.

По ее словам, пленных кормят, дают воду. В то же время неизвестно, мог ли командир полка свободно говорить во время общения.

"Условия отвечают требованиям, и за этот короткий период они не подверглись насилию. Что будет дальше, мы, конечно, не знаем, но на данный момент есть третьи стороны — ООН и Красный Крест, которые контролируют ситуацию", — сказала Екатерина Прокопенко.

Она добавила, что насколько ей известно, никого из бойцов в РФ не вывозили.