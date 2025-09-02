Командир "Азовстали" "Калина" рассказал, что для него было самым трудным в Мариуполе

Святослав "Калина" Пономарь

Заместитель командира 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Святослав "Калина" Паламарь поделился воспоминаниями о событиях на "Азовстали" весной 2022 года, когда Мариуполь оказался в окружении российских войск.

Интервью опубликовала "Украинская правда".

На вопрос, что было для него тяжелее всего на "Азовстале", Калина ответил, что это потеря собратьев.

"Потеря собратьев – это было тяжелее всего… Было много странных вещей, которых я бы не подумал, что такое может быть. Все, что ты приобрел при жизни, оно отпало на второй план, тебе это просто не интересно. Деньги, которые у тебя были в кармане, не нужны".

Калина также отметил, что даже в таких экстремальных условиях важна была информационная поддержка: когда в городе не было интернета, бойцы делали информационные письма на листах А4, где сообщали о ситуации на фронтах и в Украине в целом.

"Те письма расходились, как пирожки. Это поднимало моральный дух", - добавил он.

Оборона Мариуполя, по словам Калины, стала символом героизма. Бойцы гарнизона демонстрировали готовность умереть, но не дать врагу продвинуться. Он пояснил, что таким образом замедлило движение российских сил по другим направлениям.

"Если бы врагу удалось захватить Мариуполь быстрее, ситуация в Запорожье была бы гораздо хуже", - подчеркнул Калина.

