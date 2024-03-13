Командир Bradley встретил в бою родного отца – российского танкиста: чем закончилась история

Александру из 47-й бригады довелось встретиться в одном бою с родным отцом, воевавшим на стороне оккупантов.

На Авдеевском направлении экипаж боевой машины пехоты Bradley Александр вступил в бой с российским танком. Как оказалось, командир экипажа Bradley встретил в бою родного отца – российского танкиста.

Об этой истории рассказывает издание "Настоящее время".

Александр – военнослужащий 47-й бригады ВСУ. Его экипаж в открытом бою подбил два российских танка. После этого бойцов показали в украинских СМИ и российские пропагандисты.

Через некоторое время Александру позвонили с неизвестного номера. Голос в трубке произнес: "Я твой отец". И предложил перейти на сторону оккупантов.

Как оказалось, отец Александра воевал танкистом на стороне российских захватчиков на том же направлении и месте.

"На что он рассчитывал? Что я тут же прибегу? Нет", – говорит боец.

По словам военного, отец бросил его с матерью, когда он был совсем маленьким:"Мама – украинка, а он из России. В Украине он вроде был, я мало про него знаю".

В издании отмечают, что Александру с отцом довелось встретиться в одном бою. Точнее, увидеть бронированные машины друг друга. Наш военный был с экипажем на задании, когда на них неожиданно выскочил российский танк.

"Выехал танк и выстрелил в бок. Броня выдержала. Сразу позвонил отец", – рассказывает командир Bradley.

Оказалось, что в том российском танке был отец Александра. Он позвонил сыну и уверял, что перестал стрелять, когда понял, кто в экипаже Bradley. Но Александр ему не поверил, ведь стрельба на самом деле не прекращалась: "Мы когда на откате были, по нам все равно работали дальше. Факт остается фактом. Отцовского там больше не было. Там была выгода. Деньги! Деньги! Деньги!"

Через некоторое время Александр узнал, что его отец-оккупант погиб.

"Он выехал, три раза на мине подорвался и уже начал сам гореть. Экипаж не весь выбежал. По ходу, он не смог вылезти и там и остался. У каждого своя судьба. Он знал, на что идет. Я особо его не знал, особо его не видел. Для меня это не было, что типа отец, что типа жаль. Это моя работа. Он выбрал свою сторону. И все", – подытожил боец.