Командир бригады "Азов" Денис Прокопенко возвращается на службу после российского плена: фото

"Редис" встретился с личным составом бригады.
Командир бригады "Азов" Денис Прокопенко, вернувшийся из России и Турции, вернется на службу после реабилитации.
Об этом сообщает пресс-служба "Азова".
Денис Прокопенко "Редис" встретился с личным составом. Он подчеркнул, что война завершится после выхода на границы 1991 года.
"Я солдат. Меня не интересуют никакие другие направления деятельности, кроме военного дела. Мое сердце, моя душа, мое тело принадлежат Азову", — сказал "Редис" во время встречи с бойцами бригады.
Легендарный командир подчеркнул, что сейчас основные усилия должны быть направлены на доукомплектование бригады личным составом и техникой.
Подполковник Денис Прокопенко проходит реабилитацию и в ближайшее время приступит к исполнению служебных обязанностей.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 8 июля, сообщил, что возвращается домой вместе с командирами защитников "Азовстали", которые после обмена осенью 2022 года все это время были в Турции.
Президент Турции Эрдоган заявил, что у них с Россией не было договоренностей о том, что защитники Мариуполя должны находиться в его стране.
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