Командир бригады "Азов" Денис Прокопенко возвращается на службу после российского плена: фото

Командир бригады "Азов" Денис Прокопенко, вернувшийся из России и Турции, вернется на службу после реабилитации.

Об этом сообщает пресс-служба "Азова".

Денис Прокопенко "Редис" встретился с личным составом. Он подчеркнул, что война завершится после выхода на границы 1991 года.

Денис "Редис" Прокопенко во время встречи с личным составом / Фото: Пресс-служба "Азова"

"Я солдат. Меня не интересуют никакие другие направления деятельности, кроме военного дела. Мое сердце, моя душа, мое тело принадлежат Азову", — сказал "Редис" во время встречи с бойцами бригады.

Денис "Редис" Прокопенко встретился с личным составом / Фото: Пресс-служба "Азова"

Легендарный командир подчеркнул, что сейчас основные усилия должны быть направлены на доукомплектование бригады личным составом и техникой.

Денис "Редис" Прокопенко возвращается на службу / Фото: Пресс-служба "Азова"

Подполковник Денис Прокопенко проходит реабилитацию и в ближайшее время приступит к исполнению служебных обязанностей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 8 июля, сообщил, что возвращается домой вместе с командирами защитников "Азовстали", которые после обмена осенью 2022 года все это время были в Турции.

Президент Турции Эрдоган заявил, что у них с Россией не было договоренностей о том, что защитники Мариуполя должны находиться в его стране.

Читайте также: