Командир экипажа БпЛА "Кара Небесная" сообщил о ситуации в Часовом Яру

Оперативная ситуация на Бахмутском направлении близ Часового Яра чрезвычайно сложная. По численности вражеские подразделения преобладают: на одного бойца сил обороны приходится 7-10 россиян.

Об этом рассказал командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш в эфире "Эспрессо".

По его словам, оперативная ситуация на направлении достаточно сложна по нескольким причинам. И, прежде всего, он сообщил об использовании управляемых авиационных бомб, а также ФАБов.

"Второе – это на одного бойца Сил обороны Украины сейчас идет примерно 7-10 военнослужащих Российской Федерации и у нас чрезвычайная потребность в поддержке личного состава в резервах. Поэтому я надеюсь, что закон о мобилизации все же примут и мы сможем защищать наш край значительно Качественно, тогда, когда у нас будет в подразделениях и количество личного состава, которое нужно для обороны нашей страны", — пояснил Отченаш.

Военный подчеркнул, несмотря на то, что на каждого украинского военнослужащего идет огромное количество россиян, большинство из них умирают или ранены.

Относительно продвижения и удачных операций врага, командир экипажа БпЛА рассказал, что с учетом потерь техники и личного состава, которые есть у представителей РФ.

"Все их локальные победы — это несколько посадок, которые абсолютно нерациональны. То есть каждый раз, когда мы уходим из какого-то оборонного рубежа, мы отходим на лучшие позиции для того, чтобы уничтожать врага качественнее", — сказал он.

В этом году по сравнению с 2023-м враг начал активнее использовать КАБ и ФАБ. Военнослужащий отметил, что эти ракеты дешевле в изготовлении, поэтому россияне имеют возможность использовать их в большом количестве, при этом они несут огромное количество разрухи.

"Они могут использовать их именно для уничтожения наших позиций и просто для уничтожения жилых домов. То есть они пытаются стирать Часов Яр с лица земли", — добавил Отченаш.

Добавим, что враг разрушает еще один город Донбасса – Часов Яр Донецкой области.