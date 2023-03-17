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Командир, избивший солдата в Житомире, был отправлен под домашний арест.

Командир, избивший солдата в Житомире, был отправлен под домашний арест.

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
275
Время на прочтение
1 мин
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Командир, избивший солдата в Житомире, был отправлен под домашний арест.

Командование воинской части, где произошел инцидент, также будет наказано.

В Житомирской области, офицера, избившего срочника, отправили под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ДБР).

"Могу вам официально подтвердить, что Богунский районный суд города Житомира избрал меру пресечения командиру взвода одной из воинских частей Житомирской области в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней", — говорится в сообщении.

Скандал с военным

В одной из воинских частей Житомира разразился скандал. Младший лейтенант избил срочника, а затем записал видеообращение с извинениями.

Солдат, избитый командиром взвода одной из воинских частей в Житомире , записал видеообращение. Строковик заявил, что таким образом руководитель "показывал ему силовой прием".

После чего Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту избиения командиром взвода одной из воинских частей на Житомирщине подчиненного солдата. Мужчине грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

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Дата публикации
Просмотры
275
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