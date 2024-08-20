Командир "кадыровцев" размечтался о завершении боев на Курщине и даже назвал сроки

Интересно, что озвученные Алаудиновым планы что-то не очень совпадают с временными рамками, которые установил Путин для вытеснения украинских войск из региона.

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов нарассказывал китайским СМИ о якобы скором окончании боев в Курской области и нафантазировал быстрое завершение войны.

Об этом командир "кадыровцев" сказал в интервью китайскому корреспонденту Лу Юйгуаню.

Китайский журналист взял интервью у Алаудинова в его штабе. Лу Юйгуан поинтересовался, сколько могут продолжаться боевые действия на Курском направлении.

На это командир "Ахмата" самоуверенно и в присущей ему бравурной манере ответил, что ожидает завершения боев в Курской области и вообще всей войны "через два-три месяца".

Услышав такой ответ, китайский журналист в российской форменной кепке радостно пожал Алаудинову руку.

Напомним, СМИ со ссылкой на источники сообщили, что президент России Владимир Путин приказал своим войскам вытеснить украинских бойцов из Курщины до 1 октября, не снимая в то же время силы с ключевых участков на Донбассе.

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