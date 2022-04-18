Командир морпехов Сергей Волына написал письмо Папе Франциску, чтобы тот помог спасти людей из Мариуполя

Именно так выглядит ад на земле, описал морпех состояние города в осаде.

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волына написал письмо Папе Франциску, чтобы тот помог спасти людей из Мариуполя.

Письмо майор передал "Украинской правде"

"Ваше Святейшество, Папа Франциск! Я не являюсь католиком, я православный. Я верю в Бога и знаю, что свет всегда побеждает тьму. Я не видел Ваших обращений к миру и не читал всех последних Ваших заявлений, я воюю более 50 дней в полном окружении и все, на что у меня есть время, — это ожесточенный бой за каждый метр окруженного врагом города. Я воин. Я офицер, давший присягу на верность своей стране.И я готов биться до конца. Невзирая на преобладающую силу врага, на нечеловеческие условия на поле битвы, постоянные артиллерийские и ракетные обстрелы, нехватку воды, еды и медикаментов. Вы, наверное, видели многое в своей жизни.Но уверен, что никогда не видели то, что сейчас происходит в Мариуполе. Ибо именно так выглядит ад на земле", — написано в письме.

Морпех также добавил, что за неимением времени не сможет описать все ужасы, которые видит в Мариуполе каждый день.

"На заводе в бункерах живут женщины с детьми, с младенцами. В голоде и холоде. Каждый день под прицелом вражеской авиации. Каждый день умирают раненые, потому что нет медикаментов, нет воды, нет пищи", – отметил он.

В конце письма морпех обратился за помощью.

"Настало время, когда не молитвами едиными. Помогите спасти их. После бомбежки драмтеатра уже ни у кого не осталось веры российским оккупантам. Донесите миру правду, эвакуируйте людей и спасите их жизни от рук сатаны, который хочет сжечь все живое", — написал морпех.

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