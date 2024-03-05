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Командир подразделения рассказал, сколько действительно длится подготовка штурмовика ВСУ

Командир подразделения рассказал, сколько действительно длится подготовка штурмовика ВСУ

Гамлет Авагян із позивним "Гамлет" – молодший лейтенант, командир підрозділу Р.У.Г. у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади Фото: скрин відео Укрінформ

Младший лейтенант отметил, что в его подразделении не было мобилизованных, а только добровольцы, тоже не все справляющиеся.

На подготовку штурмовика ВСУ в боевых условиях войны необходимо две недели.

Об этом в очередном выпуске проекта "Станция Краматорск" рассказал Гамлет Авагян с позывным "Гамлет" – младший лейтенант, командир подразделения Р.У.Г. в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады.

"Две недели. Сначала психологическая, а затем физическая подготовка. В "физуху" входит прежде всего выносливость, у боевиков — это быстрое движение и концентрация, и на это — три дня. Главное, чтобы не каждого отдельно тренировать, а всех вместе", — объяснил он.

"Гамлет" отметил, что в его подразделении не было мобилизованных, а только добровольцы, которые тоже не все справляются.

"Бывало такое, что после штурма говорит: "Я не могу, командир, я боюсь". Тогда мы ему даем другую работу — может, водителем или что-то другое. Я прежде стараюсь, чтобы у меня не было потерь, и больше всего на это работаю "Никогда не было, чтобы я ребят пешком отправлял на штурм. Потому что, скажем, дистанция в двести метров — пока группа дойдет, потери будут 50%", — рассказал штурмовик.

Отметим, что Гамлет Авагян – армянин по происхождению, но Украина уже давно стала для него второй Родиной. Он участвовал в АТО с 2015 года, с 2016 года служит в ВСУ по контракту. До полномасштабной войны Авагян жил с семьей в Мариуполе.

Ранее военнослужащий 56-й бригады Сергей Гнездилов сказал, что переломным моментом в войне, развязавшей РФ против Украины, можно будет считать переговоры между двумя сторонами.

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