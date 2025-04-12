Командир погибшего пилота F-16 Павла Иванова поделился трогательным воспоминанием

Погибший пилот F-16 Павел Иванов

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Погибший при выполнении боевого задания на истребителе F-16 26-летний пилот-штурмовик Павел Иванов до переобучения совершил 130 боевых вылетов.

Об этом сообщил командир второй эскадрильи 299-й бригады тактической авиации ВСУ полковник Ростислав Лазаренко в своем воспоминании, которое он опубликовал в Instagram.

Первый вылет на F-16

«Я так гордился тем, что удалось вырвать тебя из боевых задач и отправить на переобучение на F-16: один из первых украинских летчиков F-16 — боевой летчик-штурмовик, до переучения совершивший 130 боевых вылетов вместе со своей боевой семьей. Я так гордился, когда ты впервые вылетел на F-16», — написал он.

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Полковник Лазаренко вспомнил, как после первого учебного вылета Павла Иванова на F-16 призвал его «держать планку боевого штурмовика» и скорее возвращаться.

Встреча в начале вторжения

Он также упомянул о первой встрече в начале полномасштабного вторжения.

«Помню, как встретил тебя в первые дни: с легким ранением на лице после обстрела, уставший, но несокрушимый. В прямом смысле — рвался в бой. Твоей смелости и решительности хватило бы на многих наших летчиков, которые, прикрываясь „не менее важной работой“, оставались в стороне вместо того, чтобы подставить плечо и пойти на боевое задание», — написал командир.

Настоящий летчик

Ростислав Лазаренко отметил, что погибший летчик Павел Иванов никогда не отказывался от боевых задач.

«Я даже не знаю, то ли было такое сильное доверие ко мне, как к командиру, то ли была глубокая вера в себя — потому что ты был действительно сильным летчиком. Настоящий. Без пафоса, без бравады просто свой, надежный, с характером», — вспоминал полковник.

Командир погибшего летчика подчеркнул, что Павел Иванов ни разу не подвел своих товарищей.

«Ты был настоящим воином, человеком с большим сердцем. Но главное — ты был и навсегда останешься частью нашей боевой семьи — AFR. Сейчас переполняет боль утраты и горькая злоба. В голове много вопросов, но это потом. Сейчас время боли и скорби, — подытожил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и побратимам 26-летнего капитана Павла Иванова, погибшего во время выполнения боевого задания на самолете F-16.