Командир приказал выстроиться, а сам не пришел: журналист рассказал о новых деталях трагедии в 128-й бригаде

Журналист Владимир Бойко утверждает, что командир 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады полковник Дмитрий Лысюк, чьи воины погибли во время построения в Запорожье 3 ноября, судим за контрабанду сигарет с оккупированной территории Луганской области.

Об этом Бойко сообщил со ссылкой на приговор суда.

По его словам, именно командир приказал выстроиться военным для награждения ко Дню артиллериста. Защитники ждали его до получаса, когда за ними прилетела вражеская ракета. Сам Лысюк не прибыл на награждение.

"В 2019 году Дмитрий Сергеевич Лысюк, в то время – подполковник, командир 8-го отдельного батальона 10 отдельной горно-штурмовой бригады, был приговорен к штрафу в размере 119 тыс. гривен за, как сказано в приговоре суда, незаконное перемещение и продажа контрабан сигарет из самопровозглашенной "Луганской народной республики" К подполковнику Лисюку в ноябре 2018 года обратился житель Краматорска Александр Куевда, который предложил заняться торговлей табачными изделиями, которые будут перемещаться с неподконтрольной территории Луганской области. реки Северский Донец рядом с населенным пунктом Трехизбенка Луганской области, где личный состав 8-го отдельного горно-штурмового батальона, которым командовал подполковник Лысюк, выполнял боевые задания", — написал Бойко.

Лысюк согласился на предложение. 17 января 2019 года при получении 2 300 долларов в качестве части денег за проданные сигареты он с сообщником были задержаны стражами порядка в кафе в Северодонецке (Луганская область).

В материалах дела отмечено, что задержанным сообщникам было поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 (незаконное приобретение в целях сбыта, хранение с этой целью, а также сбыт и транспортировку в целях сбыта незаконно изготовленных табачных изделий, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.

"Комбат Лысюк избежал ареста и был отпущен на поруки, а его сообщник вышел из-под стражи под залог в 286 тыс. гривен. 30 июля 2019 оба подозреваемых признали свою вину и заключили соглашение с прокурором. В итоге, Куевда был приговорен к штрафу. 161 500 гривен, а комбат Лысюк – в штраф 119 000 гривен", — уверяет журналист.

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на удар России по воинам 128-й закарпатской бригады в прифронтовом селе Запорожской области. Он считает, что трагедии можно было избежать.

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