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Командир РДК назвал единственную причину, почему россияне до сих пор идут убивать украинцев

Командир РДК назвал единственную причину, почему россияне до сих пор идут убивать украинцев

Военные РФ / Фото: Associated Press

Большинство россиян хочет "вырваться из бедности", воюя в Украине.

Российские солдаты идут на войну из-за обещаний больших заработков, но часто становятся жертвами мясных штурмов.

Такое мнение высказал в интервью для Новости.LIVE командир Российского добровольческого корпуса (РДК) White Rex Денис Никитин.

"Мотивация только одна — финансовая, исключительно", — подчеркнул он.

По его словам, им обещают высокие заработки, в десять раз превышающие привычный доход, и уверяют, что они будут находиться "на пятой линии", что не предполагает участия в активных боях. Однако, как отмечает Никитин, таких солдат часто бросают в самые жестокие штурмы, где они оказываются на передовой.

"Я называю это единственным билетом из бедности. Еще раз говорю, что я никого из этих людей не оправдываю. Да, конечно, кому-то из них рассказывают: "Друг, ты будешь получать в 10 раз больше, будешь там на пятой линии, немного покопаешь окопы, обустроишь блиндажи, а автомат тебе даже в руки не надо будет брать, будешь охранять склад максимум". А потом оказывается, что они идут вперед в мясном штурме, но слишком поздно", – пояснил Никитин.

Он подчеркнул, что среди россиян есть кровожадные маньяки, которые хотят убивать украинцев ради великой России или собственных кровожадных фантазий. Но большинство таких окупантов "пополнило украинский чернозем в первый год войны".

Напомним, воины 3-й штурмовой показали прицельную работу дронов по противнику. В результате – минус САУ, миномет, две "беха" и несколько единиц автотехники россиян.

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