Командир роты – о ситуации на Бахмутском направлении: "Противник пытается менять тактику боя"

По словам бойца, инициатива в полной мере остается на стороне ВСУ.

На Бахмутском направлении бои не утихают бои ни днем, ни ночью. Противник меняет свою тактику на фронте: на некоторых отрезках пытается штурмовать преимущественно мобилизованными, на некоторых профессионально подготовленными военнослужащими-контрактниками.

Об этом в эфире телемарафона рассказал командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

"Бои тяжелые, продолжаются круглосуточно, потому что пушки не стихают ни днем, ни ночью. И противник пытается изменять тактику ведения боевых действий для того, чтобы преуспеть. Но инициатива в полной мере продолжает оставаться на стороне Сил обороны", – сказал он.

Боец предоставил подробности об изменении тактики врага. По его словам, россияне штурмуют на некоторых отрезках преимущественно мобилизованными или представителями частной военной компании типа "Штурм Z", на некоторых – профессионально подготовленными военнослужащими-контрактниками.

"Где-то штурмует исключительно живой силой при поддержке артиллерийских средств, где-то – при поддержке бронированной техники, легкобронированной техники", – отметил он.

По словам Федоренко, враг применяет БПЛА как гражданского назначения, так и военного, и на некоторых участках насыщение этих средств достаточно высоко и мощно.

"Но и Силы обороны, понимая, как действует противник, адекватно и эффективно реагируют на те вызовы", — добавил Федоренко.

Напомним, Генштаб сообщил, что на Бахмутском направлении 5 ноября враг 4 раза пытался восстановить утраченное положение вблизи Клищиевки и Андреевки. Удачи не имел. Вел безуспешные штурмовые действия в районах Богдановки, Хромового и Южного Донецкой области, где наши защитники отразили еще 5 атак.

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