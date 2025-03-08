Командир роты Третьей штурмовой сделал важное заявление о наступлении россиян: что он сказал

Пока погодные условия не влияют на интенсивность боевых действий россиян на фронте.

Кардинальных изменений в обозримом будущем на фронте ожидать не стоит.

Об этом сообщил Командир 1-й роты 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады на позывной Мося в эксклюзивном интервью TSN.ua.

“Я не верю в какие-либо обвалы фронта или стремительные прорывы противника. Считаю, что это будет чрезвычайно тяжелый год, но, возможно, не тяжелее, чем сейчас", – объяснил командир.

Отвечая на вопрос о способах стабилизации фронта, командир подчеркнул, что первоочередная задача – остановить текущее наступление врага.

"Нужно хотя бы остановить это наступление, а не думать о глобальных изменениях", — отметил он.

Военный также опроверг мнение, что весенние погодные условия могут повлиять на интенсивность боевых действий.

"Противник перешел к тактике малых пехотных групп, и поэтому погодные условия для него не имеют значения. Он значительно реже использует бронетехнику, потому что она тяжелая и вязкая. Но пехота может штурмовать в любое время года – что зимой, что весной”, – объяснил командир.

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Напомним, по словам военного эксперта Романа Свитана, специальная операция, проводимая Силами обороны Украины в Курской области РФ, уже выполнила свою главную задачу. В ближайшее время в этом направлении может произойти смена "архитектуры фронта".

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