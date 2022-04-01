"Командир с поля боя выходит последним": "Азов" опроверг эвакуацию защитников Мариуполя

Командование полка и имеющийся личный состав в дальнейшем защищают город.

Командир полка "Азов", майор Денис Прокопенко 1 апреля опроверг распространенную информацию о якобы эвакуации командования защитников Мариуполя Донецкой области.

Об этом Прокопенко сказал в видеообращении.

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"Вчера появилась информация об эвакуации командования полка "Азов". Командир на поле боя заходит первым и выходит последним. Бросать своих подчиненных на поле боя характерно для российских командиров, которые не считают своих подчиненных за людей", – заявил командир полка.

"Враг бесится от невозможности захватить Мариуполь, поэтому приписывает себе вымышленные победы. Не распространяйте направдивую информацию. Командование полка и имеющийся личный состав защищает город и делает все возможное и невозможное, чтобы Мариуполь остался украинским. Слава Украине!" – подчеркнул Прокопенко.

Напомним, утром 1 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что на Донецком направлении враг сосредотачивает усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная и Рубежное, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.

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