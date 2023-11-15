"Командир считает меня "больным": ЛГБТ-военный обратился к Минобороны из-за некорректного диагноза ВВК (фото)

Военный ВСУ Павел Лагойда, являющийся представителем ЛГБТ-сообщества, обратился в Министерство обороны Украины с просьбой обеспечить пересмотр решения военно-врачебной комиссии (ВВК), признавшей его "частично пригодным" для службы из-за некорректного диагноза врачей.

Об этом Лагойда написал в сообществе "Военные ЛГБТ+".

"Прошу принять все возможные меры реагирования с целью защиты моих законных прав и обеспечить пересмотр решения ВВК, которая признала меня "частично пригодным" из-за некорректного диагноза врачей. Считаю себя полностью пригодным и имею все необходимые подтверждающие данный факт документы", — говорится в обращении.

Как рассказал Павел, сейчас он проходит службу в воинской части А4217 в должности стрелка-зенитчика.

По словам Лагойды, действия представителей Военно-медицинского клинического центра Южного региона и руководства воинской части А4217 "являются противоправными, и вредят достижению поставленных боевых задач, учитывая потребность государства в квалифицированных и мотивированных военнослужащих".

"В марте 2023 года я проходил медицинское освидетельствование ВЛК в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона с целью подписания контракта на прохождение военной службы. По результатам прохождения обследования ВЛК, на основании статьи 14-в графы 1 Расписания болезней, графы – ОДО, меня было признано: 1) ограниченно пригодным к военной службе, 2) непригодным к службе в высокомобильных десантных войсках, плавскладе, морской пехоте, спец.постройках. И постановлено не привлекать к несению караульной службы с оружием и работе с тайными документами и к управлению транспортными средствами. В подтверждение выдана справка №2957 от 03.04.2023 года с диагнозом: последствия раннего органического поражения ЦНС в виде патохарактерологических реакций по анамнезу и моторным тикам", — рассказал Павел.

Военный не согласился с диагнозом врачей и подал заявление с просьбой провести повторный осмотр, однако главный психиатр военного госпиталя Толмачев А.А вывод невропатолога о том, что военный полностью здоров, проигнорировал.

Павел Лагойда также рассказал, что неоднократно просил перевести его на службу в другую часть через буллинг своего командира из-за сексуальной ориентации Павла.

"Хочу обратить Ваше внимание на то, что другие военнослужащие моей части перешли в статус мобилизованных без прохождения ВЛК. Однако меня было направлено на ее прохождение, поскольку командир моей воинской части (старший лейтенант Бондаренко, командир зенитно-ракетного взвода воинской части А4217) считает меня "больным" и "стыдом общества" из-за моей сексуальной ориентации", — подчеркнул военный и показал скриншоты переписки со своим командиром.

Скриншот переписки Павла Лагойды с командиром воинской части

Скриншот переписки Павла Лагойды с командиром воинской части

Скриншот переписки Павла Лагойды с командиром воинской части

Напомним, в апреле 2023 года неизвестные угрожали сжечь дом матери украинского военного, участника ЛГБТ+ сообщества бойцов Павла Лагойды.

Читайте также: