Командир спецподразделения "Хорт" обнародовал детали ликвидации вагнеровцев

Бойцы спецподразделения "Хорт" ликвидировали группу боевиков, в том числе заместителя начальника штаба ЧВК Вагнера.

Командир спецподразделения Павел Патарецкий с позывным Булат обнародовал детали ликвидации вагнеровцев.

"Это произошло в начале сентября, когда было первое контрнаступление на Херсонском направлении. Наша группа разбила их. Мы знали, что там серьезные люди, потому что и вооружение было соответствующее. Кроме того, они были под прикрытием военной полиции, все были офицерами", — отметил Патарецкий.

Командир "Хорта" рассказал, как бойцы спецподразделения изъяли мобильные телефоны, украинские службы взламывали их в течение месяца.

"Когда удалось подобрать код, были раскрыты все данные: переписка, фотографии, другие разведданные. Мы тогда поняли, кто это был на самом деле. Хотя мне уже тогда из перехватов говорили, что накрыли серьезную группу с серьезными представителями", – поделился Булат.

Фото: Фото из социальных сетей

Напомним, что в субботу, 29 октября, был проведен очередной обмен пленными. Удалось освободить 52-х украинцев — офицеров, медиков, сержантов и солдат. Среди них — 12 бойцов НГУ, включая двух азовцев, 18 из ВМС, восемь из ГПСУ, девять из ТРо, трех воинов ВСУ и двух гражданских.

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