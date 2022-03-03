Категория
Війна
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Командир танка и солдаты: прокуратура арестовала 10 российских оккупантов

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Командир танка и солдаты: прокуратура арестовала 10 российских оккупантов

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Их подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В Киевской области прокуроры взяли под стражу 10 российских захватчиков, которых Путин отправил на войну в Украину.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Среди арестованных – командир танка отдельной гвардейской мотострелковой бригады и рядовые солдаты воинских частей страны-агрессора. Они подозреваются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Прокуроры выполняют функции следственного судьи – взяли под стражу 10 захватчиков в Киевской области. Обеспечиваем правосудие в условиях военного положения – там, где суды не могут работать, работу следственных судей выполняют прокуроры", — пишет Венедиктова.

По ее словам, следствие отрабатывает вертикаль незаконных указаний в формировании врага.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
Следующая публикация