Командир танка и солдаты: прокуратура арестовала 10 российских оккупантов

Их подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В Киевской области прокуроры взяли под стражу 10 российских захватчиков, которых Путин отправил на войну в Украину.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Среди арестованных – командир танка отдельной гвардейской мотострелковой бригады и рядовые солдаты воинских частей страны-агрессора. Они подозреваются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Прокуроры выполняют функции следственного судьи – взяли под стражу 10 захватчиков в Киевской области. Обеспечиваем правосудие в условиях военного положения – там, где суды не могут работать, работу следственных судей выполняют прокуроры", — пишет Венедиктова.

По ее словам, следствие отрабатывает вертикаль незаконных указаний в формировании врага.