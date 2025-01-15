Командир Третьей штурмовой ответил, стоит ли Украине соглашаться на перемирие

По мнению Билецкого, если дать России время на перерыв, то "у нас есть шансы, что следующий раунд для нас будет значительно хуже, чем этот".

Перемирие в войне сейчас может быть не выгодно Украине, потому что Россия использует перерыв для подготовки к следующему нападению, в то время как украинцы займутся политическими спорами.

Такое мнение высказал командир 3-й Отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий. Об этом он сказал в интервью на YouTube-канале PRESSING.

"Мы же не знаем многих вещей. Мы не знаем стратегии Трампа – может, ее не существует. Процесс быстрым не получится", – убежден Билецкий.

По словам командира, считать выгодное Украине перемирие или нет, "зависит от того, в какой точке мы находимся". Если учитывать нынешнюю ситуацию, то оно не выгодно.

"Россия будет оставаться монолитным авторитарным режимом, у нас будет безусловное серьезное внутреннее раздражение, непростая экономическая ситуация. И в этом нужно будет иметь жесткую политическую волю, чтобы проводить военные реформы", – пояснил коибриг.

Он отметил, если дать России время на перерыв, то "у нас есть шансы, что следующий раунд для нас будет значительно хуже, чем этот".

"Но если мы проводим модернизацию армии и так далее, шансы выйти на гораздо больший достойный, чем сейчас мир есть. И выйти нации не в депрессии, не с ощущением, что мы проиграли... Если бы было действительно все так плохо, я бы и сам сказал – давайте перемирие. Но это не так. Однако нет системы", – считает Билецкий.

Ранее Андрей Билецкий заявил, что Крым просто сдали.

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