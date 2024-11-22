Командир Третьей штурмовой указал основную причину нехватки людей на фронте

Билецкий отметил, что 80% военных инструкторов в учебных центрах не были на войне.

Проблема с нехваткой людей на фронте не состоит только в действиях Территориальных центров комплектования (ТЦК), хотя их методы могут быть чрезмерными. Ключевая проблема состоит в недоверии.

Об этом сообщил командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий в интервью Украинской правде.

"Если люди понимают, что попадут в центр боевой подготовки, где боевой подготовкой заниматься они не будут, где количество выстрелянных патронов – это треть, а иногда и меньше советского норматива курса молодого бойца, где они понимают, что дальше попадут к такому же некомпетентному сержанта... и это будет их владелец жизни и смерти – это не очень мотивирует", — заметил Билецкий.

Билецкий подчеркнул, что главным страхом человека является неизвестность.

"Когда ты понимаешь, что ты – ноль на поле боя, что ничего об этом не знаешь. Возможно, за 2 месяца тебе расскажут, но тебе еще их нужно прожить, эти 2 месяца – идти страшно. Всем страшно: суперпрофессионалу, каждому бойцу. Нет таких людей, кому не страшно. Но это разное страшно", — сказал военный.

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Он объяснил, что есть разница между тем, когда человек четко понимает, что будет происходить, и знает, как выполнить задание и выжить на поле боя и тем, когда человек просто испытывает страх. Билецкий подчеркнул, что это можно легко исправить – достаточно научить людей, поскольку другого варианта нет.

"Люди становятся профессионалами исключительно от того, как их учат... Из любого человека можно воспитать крепкого середнячка, достаточно компетентного, который мог бы выполнять базовые пехотные задачи", — заявил Билецкий.

Военный добавил, что в Украине нужно срочно решать вопросы подготовки младшего офицерского состава и изменять подход к базовой общевойсковой подготовке. Он подчеркнул, что такой подход будет эффективным и для пополнения состава ВСУ.

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"Те люди, которые в армию попадают ежемесячно, должны быть обучены в разы лучше, чем они научены сейчас. Тогда в СЗЧ уйдет гораздо меньше, меньше погибнет или будет ранен, а потери противника будут расти", — отметил командир 3 ОШБр.

Билецкий уверен, что необходимо сосредоточиться на значительном повышении эффективности армии, что включает высокий уровень боевой подготовки.

"Для того чтобы была качественная боевая подготовка, уже есть профессиональные учебки. Их просто нужно масштабировать", — добавил военный.

Командир подчеркнул, что в эти учебные центры следует направить людей, чтобы они подготовили тысячи инструкторов.

"Сейчас 80% в учебных центрах — это люди, которые на войне не были. Вопрос: а чему они учат? Надо собрать из войск 3-4 тыс. - да, это будет больно, но не критично. Берете хороших сержантов и старых солдат... Это не будет просто. Если идти по короткому пути — за 4 месяца. По хорошему — за 6 месяцев они станут качественными инструкторами и выпустят свой пробный курс. После этого вы можете примерно считать, что один человек должен выпускать 10 курсантов. То есть 4 тыс. могут готовить 40 тыс. одновременно. И это уже совсем другое качество людей", — добавил Билецкий.

Напомним, 3-я штурмовая показала эффектную ликвидацию вражеской пушки.

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