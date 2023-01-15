Командир "вагнеровца", убитого кувалдой, попросил политическое убежище в Норвегии: видео

Дезертир из частной армии Пригожина пересек границу в Мурманской области по льду озера. Теперь он готов давать показания о военных преступлениях РФ.

Бывший командир одного из подразделений наемников ЧВК "Вагнера" впервые с начала войны в Украине скрылся за границу. Андрей Медведев участвовал в боях под Бахмутом и был командиром бывшего узника Евгения Нужина, которого "вагнеровцы", вероятно, убили кувалдой после возвращения из украинского плена.

Об этом сообщил основатель правозащитного фонда "Гулагу.нет" Владимир Осечкин, опубликовав соответствующее видео.

По его словам, бывший "вагнеровец" пересек границу России с Норвегией в районе поселка Никель в Мурманской области по льду озера. В одном из приграничных городков он постучался в первый попавшийся дом и попросил жителей вызвать полицию.

Под охраной полиции из местного аэропорта Медведева доставили в Осло, где поселили в центре для нарушителей миграционного законодательства. Здесь он запросил получение политического убежища, пообещав дать показания против основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

В опубликованном видео говорится, что житель Томской области Андрей Медведев в июле 2022 года заключил контракт с ЧВК "Вагнера". Его отправили в Луганскую область и назначили на должность командира 1-го отделения 4-го взвода 7-штурмового отряда наемников.

Среди его подчиненных был бывший узник Евгений Нужин, которого "вагнеровцы", вероятно, убили кувалдой после возвращения из украинского плена.

В середине декабря Андрей Медведев дезертировал и опубликовал видео об издевательствах бойцов ЧВК "Вагнер" друг над другом. После этого его начали преследовать органы ФСБ и МВД.

Напомним, ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко прокомментировал показательную жестокую казнь "вагнеровцами" бывшего участника этого формирования. Экс-заключенному на видео разбили голову кувалдой.

Читайте также: