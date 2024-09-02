Командир ВСУ рассказал о планах пойти на Москву: детали

Украинские военные продолжают наступление вглубь Курской области. Командир 22 механизированной бригады ВСУ с позывным "Стормом" рассказал об участии его подразделения в первом прорыве на территории России.

Об этом он сообщил BBC.

Командир заявил: "Если будет приказ, мы можем дойти до Москвы и показать, что такое Украина и наши бойцы – настоящие казаки". Он также выразил желание ударить по Москве, чтобы покончить с войной, отмечая, что страдают дети и мирные люди.

В интервью "Сторм" выразил обеспокоенность за своих бойцов и описал разные реакции русских солдат: некоторые казались добровольно, другие сопротивлялись. Он отметил, что бойцы бригады прошли в глубь территории РФ, где сталкивались с сопротивлением или без сопротивления. Командир также поделился своими ощущениями страха и чужеземства во время пребывания на русской территории.

"Сторм" добавил, что, несмотря на неизвестность дальнейших планов командования, его подчиненные готовы продолжать наступление и по приказу могут дойти до Москвы.

Журналисты посетили тренировочный лагерь ВСУ в Черниговской области и пообщались с командиром 22 механизированной бригады с позывным "Стормом". Он рассказал об участии бригады в боях во время прорыва в Курской области. Бойцы 22 бригады были передовым отрядом, который, получив приказ, продвинулся в глубь территории РФ, вступив в бои с подразделениями ВС РФ. Сопротивлявшихся русских обезвредили, а казавшихся брали в плен.

Командир поделился своими переживаниями с журналистами, отметив, что волнуется за свою группу и бойцов. Он не раскрыл детали дальнейших планов командования, но заверил, что бойцы готовы продолжать наступление и могут дойти до Москвы, если получит приказ. "Сторм" также обрисовал чувство ужаса и чужести на местности РФ.

Напомним, российское командование усилило обстрелы территорий Курской области, которые контролируют ВСУ, пренебрегая гражданской безопасностью. Местные жители в шоке отсутствия эвакуации и усиления обстрелов. Украинские военные обеспечивают население продуктами и медикаментами, создавая условия для нормальной жизни.

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