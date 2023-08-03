Командир взвода сливал России данные о защитниках и иностранном оружии: военного строго наказали

В Украине к 12 годам лишения свободы приговорили бывшего командира взвода, работавшего на Россию: он передавал оккупантам данные о тренировках украинских воинов и иностранном оружии.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, российским агентом оказался экс-командир взвода в одном из центров подготовки подразделений Национальной гвардии. Он был завербован работником 316-го разведцентра главного управления генштаба ВС РФ (более известного как игру), который представлялся Сергеем Приваловым. Предателю избрали позывной "Ричард" и предложили передавать данные об украинской обороне.

"Агент собирал информацию об иностранной военной помощи подразделениям Нацгвардии, в частности, о боевой подготовке украинских воинов. Военная контрразведка СБУ поэтапно задокументировала преступные действия вражеского агента и задержала его на попытке переправки тайной информации российскому гру", — говорится в сообщении.

Суд признал украинского военного виновным в государственной измене и приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киевской области задержан пилот одной из украинских авиакомпаний. Он поддерживал российских захватчиков, радовался ракетным ударам и ждал оккупации Киева.

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