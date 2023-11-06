Командира 128 бригады отстранили на время расследования – Зеленский

Президент заверил, что вся ситуация разбирается поминутно – будет установлено, кто конкретно нарушил правила безопасности людей.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что командира 128-й бригады Дмитрия Лысюка отстранили на время расследования гибели бойцов.

Об этом президент сказал в своем вечернем видеообращении за 6 ноября.

Зеленский рассказал, что трагедию с воинами нашей 128-й бригады обсудили на заседании Ставки Верховного главнокомандующего.

"Докладывали военные, министр обороны, руководитель Службы безопасности Украины. Конкретика – что уже удалось выяснить по обстоятельствам трагедии, чьи приказы создали условия, чтобы трагедия произошла. Докладывал, в частности, главный инспектор Минобороны Воронченко", – отметил глава государства.

По его словам, командир бригады отстранен на время следствия. Президент заверил, что вся ситуация разбирается поминутно – будет установлено, кто конкретно нарушил правила безопасности людей в районе доступа аэроразведки врага.

"Никакого избегания ответственности", — подытожил он.

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❗️ Зеленский: Враг неадекватен! Если не будет победы – не будет страны!

Напомним, в пятницу, 3 ноября, Россия нанесла ракетный удар по воинам закарпатской 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в прифронтовом селе в Запорожской области. По данным СМИ и военных, защитников собрали и построили вместе на награждение ко Дню артиллерии, а в то время враг нанес удар.

Сначала народный депутат Украины от "Батькивщины" Михаил Волынец сообщил, что известно о 28 погибших и 53 раненых воинах.

Сегодня в командовании 128-й отдельной горно-штурмовой бригады сообщили, что погибших 19, а не 28.

ТСН.ua собрал, что известно об ударе по воинам 128-й бригады, которых собрали на награждение.

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