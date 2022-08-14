Командира "Азова" Прокопенко вывезли в Россию: жена не знает его местонахождение

Государственные структуры и "Красный Крест" информацию об "азовце" еще не подтвердили.

Об этом жена командира "Азова" Екатерина Прокопенко рассказала в интервью "Суспільному".

"Я знаю только, что он вывезен в Россию и вообще это еще не подтверждено. Касательно места пребывания Дениса я узнала через российские СМИ. Госструктуры мне окончательно не подтверждают, потому что здесь трудно что-то подтвердить. Я понимаю, Россия сейчас командный состав спрятала, других солдат и офицеров прячет и не разглашает, где они находятся. Ждем, что будет дальше", — сказала она.

По ее словам, "Красный Крест" не предоставил ей информации о местонахождении мужа.

"Я до сих пор не знаю, где мой муж. Даже если он в России, поэтому существует, в принципе, коммуникация с московским филиалом "Красного Креста". Но ее нет. Это значит, что есть, возможно, определенный договорняк с той же властью" в России, чтобы не разглашать информацию о местонахождении и т.д", — отметила Екатерина.

Екатерина Прокопенко говорит о скудной коммуникации ЧХ с родственниками. По ее словам, были случаи, когда "Красный Крест" звонил родным, сообщал, что их сыновья находятся в Оленовке или Новоазовске, но эти кейсы очень малы.

"Большинство случаев сообщения о местонахождении. Но вопросы здоровья, питания, пищи, условий, пыток, медобслуживания — на это у них нет ответов, хотя они должны их предоставить. Как мы уже увидели с кейса по трагедии в Оленовке, Красный Крест не привлечен вообще. Я не понимаю, что он делает и почему он существует. Я была бы рада, если бы была реформация системы международных организаций, которые вроде бы за безопасность, за права людей, за жизнь людей, но в целом в войне в Украине эти международные организации ничего не стоят", – резюмировала она.

Напомним, Жданов назвал возможные способы обмена пленных "азовцев".

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