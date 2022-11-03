Командира и еды нет: мобилизованный рассказал, как "кадыровцы" не позволяют россиянам покидать позиции

Оккупант рассказывает, что россияне разрушили украинские города.
Российский мобилизованный, воюющий против Украины на Донецком направлении пожаловался на плохое обеспечение: он сетует, что у них нет пищи, командир оккупантов уехал из-за проблем с сердцем.
Об этом говорится в разговоре, который перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины.
Оккупант рассказал, что он находится в лесополосе. По его словам, у захватчиков уже есть первые потери. Россиянин также сетует, что им не привозят продовольствия, а ближайший город, где можно "погулять" россияне полностью уничтожили и там невозможно ничего купить.
Мобилизированный отмечает, что полноценно закупиться может только в 80 километрах от линии фронта, однако туда он не может доехать, поскольку на блокпостах стоят "кадыровцы", которые не пропускают россиян.
Перехват разговоров кафиров
СБУ и ГУР МО регулярно публикуют перехват разговоров российских оккупантов. В них захватчики часто сетуют на ситуацию в оккупационной армии и хвалятся военными преступлениями. Один из россиян рассказал своим родным, как оккупанты перед сдачей Лимана убивали и насиловали украинцев.
Также оккупанты, воюющие против Украины, рассказали, что украинская артиллерия их эффективно уничтожает. Захватчики говорят, что их командиры откровенно им заявляют, что "они идут на убой, а женщины потом еще родят диби**в".
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