Командиру взвода разведки 59 ОШБр Павлу Петриченко посмертно присвоено звание Героя Украины

Павел Петриченко / © Сергей Притула

Реклама

Воину Павлу Петриченко присвоено звание Героя Украины посмертно. Он был командиром взвода разведки 59-й ОШБр.

Об этом пишет "Ракурс".

Что известно о Петриченко

Павел Петриченко — украинский общественный деятель, волонтер и военный ВСУ. Боец рассказывал, что его главные мысли и желание — сохранить государственность и суверенитет Украины. Он прилагал максимум усилий, чтобы у украинцев было светлое будущее.

Реклама

"Я не вижу другого выхода, чем держаться до последнего. Потому что в войне очень часто на поле боя решает дух. Если у вас есть дух — вы стоите. В нашей войне с Россией может произойти так: если мы будем давить, не сдаваться — они могут посыпаться", — говорил защитник.

Также Петриченко занимал активную гражданскую позицию. В частности, он являлся автором петиции по ограничению работы онлайн-казино.

Павел Петриченко погиб 15 апреля 2024 года, защищая родную страну. Его похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.

Напомним, в Киеве в ночь на 20 июня 2024-го неизвестные разбили могилы погибших защитников Украины "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко на Аскольдовой могиле.

Реклама