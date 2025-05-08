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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
148
Время на прочтение
1 мин

Командиру взвода разведки 59 ОШБр Павлу Петриченко посмертно присвоено звание Героя Украины

Петриченко был убежден, что украинцы должны давить до конца — тогда россияне "посыпятся".

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Павел Петриченко

Павел Петриченко / © Сергей Притула

Воину Павлу Петриченко присвоено звание Героя Украины посмертно. Он был командиром взвода разведки 59-й ОШБр.

Об этом пишет "Ракурс".

Что известно о Петриченко

Павел Петриченко — украинский общественный деятель, волонтер и военный ВСУ. Боец рассказывал, что его главные мысли и желание — сохранить государственность и суверенитет Украины. Он прилагал максимум усилий, чтобы у украинцев было светлое будущее.

"Я не вижу другого выхода, чем держаться до последнего. Потому что в войне очень часто на поле боя решает дух. Если у вас есть дух — вы стоите. В нашей войне с Россией может произойти так: если мы будем давить, не сдаваться — они могут посыпаться", — говорил защитник.

Также Петриченко занимал активную гражданскую позицию. В частности, он являлся автором петиции по ограничению работы онлайн-казино.

Павел Петриченко погиб 15 апреля 2024 года, защищая родную страну. Его похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.

Напомним, в Киеве в ночь на 20 июня 2024-го неизвестные разбили могилы погибших защитников Украины "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко на Аскольдовой могиле.

Дата публикации
Количество просмотров
148
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