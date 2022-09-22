Командиры "Азовстали" будут находиться в Турции до конца войны — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что пять командиров защитников Мариуполя будут оставаться в Турции до конца войны. Таковы были условия обмена.

Командиры защиты "Азовстали" Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламарь ("Калина"), Денис Шлега, Олег Хоменко будут находиться в Турции под личным протекторатом Эрдогана и в комфортных условиях.

Также у них будет возможность проводить личные встречи. В частности, с семьями.

"Украина договорилась с Турцией, я говорил с президентом Эрдоганом, что 5 наших освобождающихся из плена будут находиться в полной безопасности в комфортных условиях и под личной протекцией президента Турции на время до конца войны. Но мы обеспечим возможность семьям с ними видеться", – отметил Зеленский.

Напомним, что Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова" (фото).

200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.