Командиры РФ бросают своих солдат в зинданы – подземные тюрем: британская разведка

В последние месяцы российские командиры, вероятно, начали наказывать своих солдат за нарушение дисциплины, помещая их в зинданы – подземные тюрьмы, состоящие из дыр в земле, сверху закрытые металлической решеткой.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Недавно появились сообщения от солдат РФ, что они были принудительно помещены в такие импровизированные тюрьмы за пьянство и попытки расторгнуть свои контракты о военной службе.

"В первые месяцы войны многие российские военачальники относительно легко соблюдали дисциплину, позволяя тем, кто отказывался служить, спокойно вернуться домой. С осени 2022 года появилось несколько все более драконовских инициатив по улучшению дисциплины в войсках, особенно после того, как в январе 2023 года года командование операцией принял начальник Генштаба Валерий Герасимов", – говорится в сообщении разведки Британии.

Напомним, по состоянию на утро 30 апреля 2023 года Россия потеряла в войне уже около 190 510 тыс. солдат.

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