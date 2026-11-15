Командиры РФ лгут Кремлю, а Путин обманывает США: как россияне искажают ситуацию на фронте

Война в Украине / © ТСН

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Российские военные командиры низшего звена могут преувеличивать успехи своих подразделений и вводить высшее руководство в заблуждение относительно реальной ситуации на фронте в Украине. В то же время президент РФ Владимир Путин распространяет искажённую картину боевых действий и пытается убедить США в якобы неизбежной победе России.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-майора Олега Апостола и заявления украинского руководства.

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По словам Апостола, несмотря на продолжение наступательных действий, российская армия не демонстрирует быстрого продвижения, а значительные потери личного состава существенно снижают её наступательный потенциал.

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«Если они захватывают одну лесополосу в месяц, это вряд ли можно считать оперативным успехом, на котором можно строить дальнейшие достижения», — отметил украинский командующий.

Он также обратил внимание на то, что заявления Москвы о захвате определенных территорий далеко не всегда соответствуют действительности. По словам Апостола, командиры низшего звена могут предоставлять своему руководству ложную информацию о ходе боевых действий, создавая впечатление успехов там, где их на самом деле нет.

Для имитации контроля над определенными участками российские военные, в частности, задействуют отдельных солдат с флагами, которые снимают соответствующие видео. Однако появление российского флага на позиции еще не означает, что оккупанты действительно захватили и удерживают эту территорию.

В чём Путин пытается убедить США

О искажении Россией информации о ситуации на фронте заявил и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, во время последнего раунда мирных переговоров под руководством США российская сторона утверждала, что якобы оккупировала половину территории Донбасса, которая на самом деле остается под контролем Украины.

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Зеленский считает, что Путин получает искажённую информацию о ходе войны, а представители Кремля используют преувеличенные территориальные претензии, чтобы повлиять на позицию Вашингтона.

«Я думаю, что Путин живёт в несколько ином информационном пространстве. Это другая реальность. И, конечно, он делится ею с Америкой», — сказал украинский президент.

Масштабы российских территориальных претензий существенно расходятся с оценками независимых аналитиков. Москва заявляет, что с начала года захватила 6500 квадратных километров украинской территории. В то же время Институт изучения войны (ISW) оценивает реальный чистый прирост контролируемой Россией территории всего в 73 квадратных километра.

В ISW считают, что Путин пытается поддерживать миф о неизбежной военной победе России, чтобы убедить США и других партнеров Украины заставить Киев согласиться на капитуляцию.

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Напомним, что в России усиливают скрытую мобилизацию на фоне значительных потерь оккупационной армии, которые, по некоторым оценкам, достигают 2800 человек в сутки. Молодых призывников заманивают обещаниями безопасной службы, а тех, кто отказывается подписывать контракт, могут принуждать с помощью психологического и физического давления.

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