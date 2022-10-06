Командиры РФ приказывают сжигать погибших оккупантов, в том числе недавно мобилизованных — Маляр

Российское командование для сокрытия реальных потерь массово применяет практику сжигания тел погибших, в том числе недавно прибывших по мобилизации.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что только что мобилизованных россиян сразу отправили на войну против Украины, даже не обеспечив необходимой амуницией.

Об этом Маляр заявила в ходе брифинга.

"Оказалось, что Министерство обороны России не может качественно организовать обеспечение мобилизационных условий всем необходимым, поэтому большинство снаряжения они покупали за свой счет. Подготовка призванных проводилась в очень сжатые сроки или их вообще сразу из военкоматов направляли в район проведения боевых действий", — рассказала замминистра.

Она также добавила, что в армии РФ для сокрытия реальных потерь продолжают массово применять практику сжигания тел погибших.

"Российское командование на фоне успешных контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины для сокрытия реальных потерь массово применяет практику сжигания тел погибших, в том числе недавно прибывших по мобилизации", – сказала Маляр.

Напомним, что министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украину ожидают прибытия 150 тысяч мобилизованных россиян, которых собираются отправить для пополнения оккупационных частей, понесших значительные потери на фронте.

Тем временем в России среди мобилизованных начинается бунт. Более 100 мобилизованных из Брянской области РФ, которые сейчас находятся в белгородском поселке Солоты, отказались ехать на войну с Украиной.