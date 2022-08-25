Командовал "кадыровцами" в Луганской области: СБУ объявила подозрение секретарю Совбеза Чечни

СБУ сообщила о подозрении в преступлении секретарю Совета безопасности Чеченской республики Апти Алаудинову, командовавшему "кадыровцами" во время захвата Луганщины.

Кремль оценил "заслуги" чеченского командира, присвоив ему звезду героя России. Кроме того, фейковое "правительство ЛНР" присвоило Алаудинову звание "героя ЛНР".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Там отметили, что спецслужба собрала безоговорочные доказательства совершения преступления против основ нацбезопасности Украины со стороны Алаудинова. Так, в марте-апреле 2022 года он принимал непосредственное участие в войне на стороне России и в захвате территорий Украины.

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Чеченский командир лично находился в зоне боевых действий на территории городов Рубежное, Кременная, Северодонецк и отдавал приказы военнослужащим отряда "Ахмат".

Как следствие, враг оккупировал эти населенные пункты Луганщины по принципу "выжженной земли":

полностью разрушена инфраструктура;

тысячи погибших и пострадавших мирных жителей;

десятки тысяч человек остались без домов.

В СБУ также добавили, что сам лидер Чечни Рамзан Кадыров отметил Алаудинова продвижением по службе, поручив ему одну и важнейших должностей – секретаря Совбеза республики.

Украинские следователи объявили Алаудинову о подозрении и его местонахождение устанавливается. Продолжаются следственные действия по установлению других преступлений, совершенных фигурантом во время боевых действий против Украины.

Напомним, на оккупированном Запорожье "кадыровцы" и буряты устроили перестрелку между собой.

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