Командовал ракетным ударом по Кривому Рогу: СБУ заочно сообщила о подозрении российскому полковнику

Летом 2024 года СБУ установила причастность Скитского к обстрелам энергогенерирующих предприятий и электроподстанций в Киевской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областях.

СБУ заочно сообщила о подозрении российскому полковнику Олегу Скитскому, командовавшему ракетным ударом по гражданским объектам Кривого Рога.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности задокументировала новые преступления со стороны российского полковника Олега Скитского, причастного к ракетно-бомбовым ударам по гражданской инфраструктуре Украины", — говорится в сообщении.

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Скитский занимает должность командира 121-го тяжелого бомбардировочного авиаполка дальней авиации воздушно-космических сил России.

Как сообщили в СБУ, рашист непосредственно командовал воздушной атакой России по составам частной компании в Кривом Роге в начале лета 2023 года.

"В результате вражеского обстрела погибли 7 гражданских работников хозяйственного объекта и один местный житель", — отметили правоохранители.

Именно он приказал задействовать несколько стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 для этого обстрела.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности.

Напомним, контрразведка Службы безопасности предотвратила кровавый теракт, который российские спецслужбы планировали совершить на Киевщине. Задержаны 4 участника агентурной сети РФ, которые готовили подрыв взрывчатки на входе в здание, где дислоцируется одно из подразделений Сил обороны.

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