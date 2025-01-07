Командовал ракетным ударом по Кривому Рогу: СБУ заочно сообщила о подозрении российскому полковнику

Летом 2024 года СБУ установила причастность Скитского к обстрелам энергогенерирующих предприятий и электроподстанций в Киевской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областях.
СБУ заочно сообщила о подозрении российскому полковнику Олегу Скитскому, командовавшему ракетным ударом по гражданским объектам Кривого Рога.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
"Служба безопасности задокументировала новые преступления со стороны российского полковника Олега Скитского, причастного к ракетно-бомбовым ударам по гражданской инфраструктуре Украины", — говорится в сообщении.
Скитский занимает должность командира 121-го тяжелого бомбардировочного авиаполка дальней авиации воздушно-космических сил России.
Как сообщили в СБУ, рашист непосредственно командовал воздушной атакой России по составам частной компании в Кривом Роге в начале лета 2023 года.
"В результате вражеского обстрела погибли 7 гражданских работников хозяйственного объекта и один местный житель", — отметили правоохранители.
Именно он приказал задействовать несколько стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 для этого обстрела.
В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности.
Напомним, контрразведка Службы безопасности предотвратила кровавый теракт, который российские спецслужбы планировали совершить на Киевщине. Задержаны 4 участника агентурной сети РФ, которые готовили подрыв взрывчатки на входе в здание, где дислоцируется одно из подразделений Сил обороны.
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