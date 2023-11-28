Командовал ракетным ударом по многоэтажке в Умани: российский генерал получил подозрение от СБУ

Поскольку Сергей Кобылаш скрывается от правосудия, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

Российский генерал, командовавший ракетным ударом по многоэтажке в Умани, получил подозрение по материалам СБУ.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша – командующего дальней авиацией военно-воздушных сил России, причастного к военным преступлениям в Украине.

Напомним, чиновник отдал приказ на проведение ракетных ударов по жилому многоэтажному дому и автостоянке в Умани Черкасской области 28 апреля этого года.

В результате вражеского обстрела погибли 23 местных жителя, среди них — шестеро детей. Также травмированы девять человек, а один человек до сих пор считается пропавшим без вести.

Кроме разрушенной многоэтажки, значительные повреждения получили семь близлежащих жилых домов, шесть предприятий и 70 гражданских автомобилей.

По данным следствия, оккупанты нанесли воздушный удар по городу двумя ракетами Х-101, которые были выпущены из российского тяжелого бомбардировщика ТУ-95МС.

Установлено, что Кобылаш принимает непосредственное участие в войне против Украины с первых дней полномасштабного вторжения России.

До этого военный преступник "отличился", когда командовал бомбардировкой гражданской инфраструктуры в Сирии и Грузии. За это получил генеральское звание и звезду "героя россии".

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Кобылашу о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).

Поскольку он скрывается от правосудия, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

Напомним, что в ночь на 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажке в Умани. По данным МВД, в результате ракетного удара по многоэтажке почти полностью уничтожен один подъезд — это 27 квартир.

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