Командование армии РФ "не знает, что с ними делать": Коваленко о проблемах с войсками КНДР

Российское командование до конца не понимает, как эффективно использовать 12 тысяч северокорейских солдат на фронте. Основной проблемой остается взаимодействие между ними и российскими войсками, особенно при проведении наступательных операций.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко телеканалу FREEДОМ.

"Российское командование до конца не понимает, как использовать этот ресурс — это самое главное. Да, количество есть, казалось бы, 12 тысяч, но как их привлечь? Создавать отдельные формирования, выделять отдельные участки и направления, где они будут оперировать, и обеспечивать коммуникацию между собой? Взаимодействие между подразделениями и внутри них, где будут находиться северокорейцы, будет на очень низком уровне", – отметил Коваленко.

Эксперт пояснил, что взаимодействие между подразделениями и оперативная коммуникация имеют большое значение, особенно во время проведения наступательных операций.

"Когда существует языковой барьер, когда можно общаться друг с другом только какими-то общими фразами, а передача детализированной информации не кажется возможной, по сути, будет в значительной степени страдать система управления", — подчеркнул Коваленко.

По его словам, оккупационная армия столкнулась с проблемой коммуникации из-за того, что об отправке военных из КНДР в РФ договаривались сотрудники ФСБ.

"В ФСБ не так хорошо знают элементы военной науки. Поэтому для них все выглядело упрощенно: есть 12 тысяч северокорейцев — давайте их отправим. Но что с ними делать и как, они до конца не понимают. Думаю, что появление первых северокорейцев в 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты — это не только пополнение ресурса и восстановление боеспособности подразделений, но и эксперимент: как они себя проявят и как поступить дальше", — предположил эксперт.

По мнению Александра Коваленко, солдат КНДР либо будут интегрировать в российские формирования как отдельные подразделения, либо из них создадут одну сплошную группировку и бросят ее на определенное направление со своей зоной ответственности.

Напомним, по одной из версий, Россия планирует использовать военных из КНДР для усиления обороны в Курской и Белгородской областях. По мнению украинских военных, северокорейских солдат "взять в плен будет трудно".

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